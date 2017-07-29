Движение поездов на Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено. В настоящее время поезда ходят в штатном режиме. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

«В 8:51 Сокольническая линия, центральный участок. Движение поездов восстановлено и входит в график», – говорится в сообщении.

8:51 Сокольническая линия, центральный участок. Движение поездов восстановлено и входит в график — Московское метро (@MetroOperativno) 29 июля 2017 г.

Ранее стало известно, что на участке «красной линии» от станции «Парк Культуры» до «Комсомольской» остановлено движение поездов из-за технических неполадок. Пассажиром рекомендовалось воспользоваться наземным транспортом. При этом отмечалось, что службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

8:25 Сокольническая линия. Нет движения поездов между ст. Комсомольская и Парк культуры по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 июля 2017 г.