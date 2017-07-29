США планируют перебросить в Южную Корею стратегически важные системы вооружений в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное Северной Кореей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи.

Уточняется, что речь идет о мощной военной технике, как, например, авианосцы и бомбардировщики «стелс».

Ранее власти КНДР сообщили об успешном запуске МБР «Хвансон-14». Сообщается, что ракета пролетела 998 км, полет длился около 47 секунд. Минобороны РФ заявило, что МБР является ракетой средней дальности, основываясь на собственных данных.