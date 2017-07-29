Автомобиль Генпрокуратуры врезался в байкера в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе Комсомольской площади вечером 28 июля.

В ведомстве отметили, что автомобиль ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами. Сообщается, что пассажир ведомственного авто опаздывал на вокзал, откуда собирался отправиться в командировку. За рулем машины был водитель «с большим стажем», который, как отмечается, сразу оказал пострадавшему первую помощь.

По некоторым данным, автомобиль Генпрокуратуры пересек двойную сплошную и выехал перед байкером, который не успел затормозить. На данный момент байкер госпитализирован с переломами ног, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.