Экологический надзор ввели в перечень областей, в отношении которых с 2018 года будет применяться риск-ориентированный подход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Установлено, что риск-ориентированный подход будет применяться в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при федеральном государственном экологическом надзоре и лицензионном контроле за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности», - сказано в справке к документу.

Данная мера призвана повысить эффективность контроля в сфере экологии, а также снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса во время надзорных мероприятий. В документе прописаны критерии отнесения объектов госнадзора к определенной категории риска и периодичность проверок.