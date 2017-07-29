В эфире Центрального телевидения КНДР был показан запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», который состоялся 29 июля. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

На кадрах, которые были сделаны в темное время суток, показана транспортировка ракеты к месту проведения испытания и запуск, снятый с разных углов. Ролик длится меньше минуты.

Ранее Северная Корея сообщила об успешном запуске МБР «Хвансон-14». Ракета пролетела 998 км за 47 мин, после чего, по данным Минобороны Японии, упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. В Минобороны РФ основываясь на собственных данных охарактеризовали ракету как средней дальности.