Власти Австралии осуждают второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, в связи с чем полностью поддерживают оборонительные меры стран-соседей. Об этом сказано в совместном заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла, глав МИД и обороны Джули Бишоп и Марис Пейн.

Отмечается, что оборонительные меры «необходимы для противостояния угрозе со стороны Северной Кореи, проводящей безрассудную политику». При этом подчеркивается, что именно КНДР ответственна «за эскалацию напряженности в регионе», а значит всем странам необходимо «строго соблюдать режим санкций против КНДР», прописанный в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Также в документе австралийские власти обращаются к китайским коллегам с просьбой повлиять на Пхеньян и «убедить его отказаться от продолжения незаконных ядерной и ракетной программ».

29 июля Северная Корея сообщила об успешном запуске еще одной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Отмечается, что ракета пролетела 998 км в течение 47 минут, максимальная высота полета - 3,7 тыс. км.