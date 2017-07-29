Госдепартамент США выразил протест Москве в связи с ответными мерами на санкции, которые затронули американских дипломатов и собственность посольской миссии в РФ. Об этом сообщила представитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

«Мы заявили о своем большом разочаровании и выразили протест. Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а посол Джон Теффт встретился с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым», – заявила Науэрт.

При этом детали разговора Лаврова и Тиллерсона она разглашать не стала.

«Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами. Мы работаем над способами решения разногласий, чтобы двигаться вперед», –– цитирует ТАСС представителя Госдепа.

В пятницу, 28 июля российский МИД объявил о приостановке использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также американской стороне предлагается уменьшить число своих дипломатов в РФ до 455 человек к 1 сентября. Подобные шаги стали ответом на принятый ранее сенатом США закон о введении новых санкций в отношении России.