В субботу, 29 июля, Московский зоопарк отмечает Международный день тигра. В России праздник посвящен амурскому тигру — самому крупному, самому редкому и самому северному подвиду хищника семейства кошачьих, 95% мировой популяции которого обитает в нашей стране.

В рамках празднования Дня тигра гостей Московского зоопарка ждут тематические игры, конкурсы и мастер-классы. Также предварительно зарегистрировавшись можно будет принять участие в экскурсии «По страницам Красной книги», рассказывающей о редких и исчезающих видах животных — обитателях Московского зоопарка

Около 12:00 мск Iz.ru начнет видеотрансляцию с кормлением амурского тигра, живущего в зоопарке, которому в честь праздника дадут поздравительный стейк, и рассказом экскурсовода об интересных фактах о самом тигре, занесенном в Красную книгу.