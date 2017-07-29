Исторический запуск ракеты MOMO, которые впервые была полностью изготовлена частной компанией, отложен на воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на сайте японской компании-создателя ракеты Interstellar Technologies.

Ранее планировалось осуществить запуск ракеты 29 июля между 15.45 и 17.00 по местному времени (09.45 и 11.00 мск) с полигона близ с населенным пунктом Таики на японском острове Хоккайдо.

«В связи с плохими погодными условиями и недостаточной видимостью запуск перенесен на 30 июля в промежутке между 05.00 и 08.00 часами утра по местному времени (23.00 субботы и 02.00 воскресенья мск соответственно)», — говорится в сообщении.

Ракета высотой 9,9 метра и весом около тонны поднимется на высоту около 100 км, а затем в течение 4 минут будет лететь в термосфере. После этого головная часть ракеты приземлится в Тихий океан.