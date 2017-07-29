В Якутии перевернулась моторная лодка, в которой находились шесть человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по республике. Инцидент произошел на реке Лена в Намском районе в ночь на 29 июля. На данный момент сотрудникам полиции удалось найти одного пассажира, он выжил.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, ведутся поиски. Информация о количестве человек, находившихся на судне, уточняется.

По некоторым данным, на судне находились представители суда и судебные приставы.