Опубликован новый трейлер фильма «Оно» по одноименной книге Стивена Кинга, сообщает «Газета.ру». На сайте YouTube за сутки ролик просмотрели почти 7 млн человек.

Сюжет картины рассказывает о семерых подростках, которые в небольшом городке Дерри сталкиваются с чудовищем, принимающим образ клоуна по имени Пеннивайз.

В 1990 году уже выходила экранизация романа Кинга от режиссера Темми Ли Уоллеса и с Тимом Карри в главной роли.

Режиссером ремейка картины стал Андрес Мускетти, который ранее снял хоррор «Мама». Адаптацией сценария занимались Гари Доберман («Проклятие Аннабель» и Чейз Суинтон («Дюна»).

Отмечается, что картина будет разделена на две части. Продолжение «Оно» выйдет в первой половине следующего года.

Злобного клоуна сыграет Билл Скарсгард. Также в главных ролях: Финн Вулфард, Джейден Либерер, Меган Чарпентье и София Лиллис.

В России фильм выйдет в прокат 7 сентября.