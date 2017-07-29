Мало кто в США верит в сговор президента Дональда Трампа с Россией ради победы на выборах.

Об этом заявил бывший руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус.

«Все эти бесконечные разговоры о сговоре просто смехотворны. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что почти не осталось людей, верящих в это», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что эти слухи не дают Трампу и его команде выполнять свою работу, создавая своеобразный пузырь вокруг личности президента.