Жительница Китая сделала пластическую операцию, чтобы не выплачивать кредит на сумму около $3,7 млн. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

После решения суда города Ухань провинции Хубэй оплатить кредит в 25 млн 59-летняя Чжу Нацзюань сделала пластическую операцию и скрылась. Сообщается, что в июле китаянку задержали при попытке приобрести билеты на поезд по чужому паспорту. Как отметили сотрудники полиции, женщину было крайне трудно узнать — «она выглядела лет на 30–40».

Власти города Ухань усиленно борются с теми, кто уклоняется от внесения платы по кредитам. Как сообщает агентство «РИА Новости», с начала года было задержано 186 человек.