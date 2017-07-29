Президент США Дональд Трамп собирается подписать законопроект, расширяющий санкции против РФ, Ирана и КНДР, сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу. Ранее документ был принят палатой представителей конгресса США и одобрен сенатом.

«Президент Дональд Трамп прочел первоначальные версии законопроекта и обсудил его основные положения. Сейчас он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — говорится в сообщении.

Документ ограничивает максимальный срок финансирования российских банков, попавших в санкционный список, с 30 до 14 дней, для компаний нефтегазового сектора этот период был уменьшен с 90 до 60 дней. Кроме того, законопроект расширяет санкции на новые шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты, в которых доля российских подсанкционных компаний составляет 33% и более.

Ранее в МИД РФ назвали намерение властей США расширить санкции в отношении России шантажом, нацеленным на взаимодействие зарубежных партнеров с Москвой.