Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской деревни в провинции Хомс. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон Александр Тавдгивидзе.

«Мы приехали в деревню Джеблая, оказываем гуманитарную помощь, в данном населенном пункте проживают 3 тыс. человек. За время вооруженного конфликта в деревне погибли около 50 жителей и более 100 пострадали», — рассказал Тавдгивидзе.

Он отметил, что положение местного населения осложняется сильной засухой в регионе.

«В этом году урожай очень плохой, аномальная жара и засуха, люди живут очень бедно. Мы привезли продовольствие: мясные консервы, рис, муку, сахар и растительное масло, всего –– 400 пакетов», –– сказал представитель центра.

Помимо этого, с гуманитарной миссией приехали и врачи, которые оказывают медицинскую помощь населению.

В бригаде медиков –– инфекционисты, дерматологи, терапевты и хирурги. После осмотра и оказания помощи нуждающимся они раздали местным детям дополнительные продуктовые наборы –– печенье, молоко и соки.