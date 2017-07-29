Минэнерго РФ начало расследование причин аварии, которая привела к прекращению подачи электричества в Крым, сообщила пресс-служба министерства.

«Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в Минэнерго, к сбою в подаче электроэнергии в Крым накануне могла привести аномальная жара в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края. Работа Крымской энергосистемы была полностью восстановлена к 19.07 мск. Точные причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.