ФБР приняло решение прекратить расследование в отношении американской телеведущей Кэти Гриффин в связи с фотографией, на которой она держит муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа. Об этом Гриффин написала в своем микроблоге в Twitter.

«Я больше не нахожусь под следствием. Дело закрыто, я полностью оправдана. Наконец-то», — говорится в сообщении.

Из-за публикации данного фото, телеканал CNN расторг с Гриффин контракт. Также действия телеведущей осудил Дональд Трамп.