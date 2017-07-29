Сильная жара ожидает жителей Московского региона в субботу — воздух в столице прогреется до 31–33 градусов. Такие данные приводит Росгидромет.

«Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, на западе области местами сильный, прогремит гроза. Температура в Москве составит 31–33, по области — от 29 до 34 градусов», — приводит ТАСС сообщение представителя метеослужбы. При этом скорость ветра составит 5–10 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 12–17 м/с.

Ночью в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. Температура опустится до 19–21 градуса в Москве и до 16–21 градуса в Подмосковье.