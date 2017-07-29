Авиакомпания Air France приостановила рейсы в Венесуэлу из-за непрекращающихся массовых беспорядков в Боливарианской Республике. Об этом говорится в коммюнике перевозчика.

«Компания следит за ситуацией в реальном времени и проинформирует своих клиентов обо всех изменениях в программе полетов. Air France напоминает, что безопасность клиентов и экипажа является ее приоритетом», — приводит агентство Франс Пресс заявление представителя Air France.

Полеты приостановлены с 30 июля по 1 августа включительно.

Массовые беспорядки начались в Венесуэле в апреле после решения Верховного суда существенно ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, но сторонники оппозиции потребовали отставки членов суда и проведения досрочных выборов. В результате беспорядков в общей сложности погибло более 110 человек.