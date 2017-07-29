Новые ограничительные меры против России скорее всего будут одобрены президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Белом доме. Об этом пишет ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы американского лидера, Трамп ознакомился с новым законопроектом об ограничительных мерах против России, Ирана и КНДР и намерен подписать его.

«Президент Дональд Трамп ознакомился с ранними версиями законопроекта и вел переговоры относительно его важнейших положений. Сейчас он ознакомился с окончательной версией. Учитывая, что в нем отражено то, о чем он вел дискуссии, он одобряет документ и намерен его подписать», — говорится в сообщении.

Ранее законопроект о расширении антироссийских санкций был одобрен сенатом и палатой представителей США.

Россия в ответ на одобрение ограничительных мер сенатом приняла решение о высылке американских дипломатов из России и об аресте дипломатической дачи США в Серебряном Бору.