Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная Пхеньяном, смогла пролететь тысячу километров, заявили в Пентагоне. Об этом пишет «Газета.ру».

По даным американского военного ведомства, снаряд упал в японской экономической зоне.

Запуск ракеты КНДР состоялся в ночь на субботу, пуск был осуществлен из северокорейской провинции, которая находится на границе с Китаем.

В КНДР подтвердили сообщения о проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщает ЦТАК, Пхеньян осуществил запуск ракеты «Хвасон-14», уже второй за этот месяц.