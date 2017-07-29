Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал госорганы рассмотреть возможность введения односторонних санкций в отношении КНДР после очередного испытания баллистической ракеты. Его заявление приводит агентство «Рёнхап».

«Я бы хотел, чтобы наши односторонние санкции против КНДР были пересмотрены», — подчеркнул глава государства.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» была запущена из горной провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. По данным ЦТАК, ракета за 47 минут и 12 секунд пролетела 998 км, максимальная высота полета составила 3724,9 км. При этом Минобороны РФ сообщили, что ракета пролетела 732 км, поднявшись на высоту 681 км.