Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Японии и США, в ходе которого страны подтвердили свои планы по усилению давления на Северную Корею. Данные заявления были сделаны в связи с очередным запуском баллистических ракет Пхеньяном, пишет «РИА Новости».

По данным агентства «Киодо», США и Япония также намерены продвигать новую резолюцию СБ ООН с более жесткими мерами в отношении КНДР.

Ранее появились сообщения о том, что Северная Корея осуществила новый запуск баллистической межконтинентальной ракеты «Хвасон-14», уже второй за этот месяц.

В дальнейшем данные сведения были подтверждены северокорейским ЦТАК.

На запуске также присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета была выпущена в сторону японского острова Хоккайдо.