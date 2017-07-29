Япония и США хотят усилить давление на КНДР в связи с пуском ракет
Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Японии и США, в ходе которого страны подтвердили свои планы по усилению давления на Северную Корею. Данные заявления были сделаны в связи с очередным запуском баллистических ракет Пхеньяном, пишет «РИА Новости».
По данным агентства «Киодо», США и Япония также намерены продвигать новую резолюцию СБ ООН с более жесткими мерами в отношении КНДР.
Ранее появились сообщения о том, что Северная Корея осуществила новый запуск баллистической межконтинентальной ракеты «Хвасон-14», уже второй за этот месяц.
В дальнейшем данные сведения были подтверждены северокорейским ЦТАК.
На запуске также присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета была выпущена в сторону японского острова Хоккайдо.