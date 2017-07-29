Уникальная солнечная электростанция в форме гигантской панды в городе Датун китайской провинции Шаньси начала работу в тестовом режиме. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Полноценный запуск станции состоится 10 августа. Ее мощность составляет 100 мегаватт, а срок эксплуатации — 25 лет.

Объект приобретает форму панды при взгляде сверху — станция составлена из черных монокристаллических силиконовых солнечных ячеек и белых тонкопленочных солнечных ячеек. Панда также улыбается при изменении угла падения солнечных лучей на ее поверхность.

Проект реализован компанией Panda Green Energy. Фирма планирует построить около ста подобных электростанций в ближайшие годы.