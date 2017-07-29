Бывший посол США Майкл Макфол заявил, что решение России об ограничении доступа американским дипломатам к даче в Серебряном Бору является несправедливым. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети в Twitter.

«Соединенные Штаты не вмешивались в российские выборы. Таким образом, действия российского правительства против нашего посольства несправедливы», — отметил он.

Ранее посол США в России Джон Теффт был вызван в МИД России для встречи с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Он получил уведомительные ноты об ответных мерах России в отношении американских дипломатических представительств в РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство приняло решение ограничить доступ американских дипломатов к даче в Серебряном Бору, а также сократить их число в России до 455 человек. Ответные меры вступят в силу с 1 сентября 2017 года.