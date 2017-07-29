Колумбия отказалась признать результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы. Об этом заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, пишет «РИА Новости».

«Я не был согласен с этими выборами в национальное учредительное собрание в это воскресенье, как с ними не было согласно и международное сообщество. У этого собрания незаконное начало, а значит, и эти результаты мы не сможем признать», — цитирует лидера государства портал Tiempo.

Он также призвал к быстрому и демократическому разрешению кризисной ситуации в Венесуэле.