Замминистра нацбезопасности США Элейн Дьюк будет назначена исполняющим обязанности главы министерства после ухода с этого поста Джона Келли 31 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

О назначении Элейн Дьюк ведомство сообщило после объявления президента США Дональда Трампа о том, что министр нацбезопасности Джон Келли займет пост руководителя аппарата Белого дома, который ранее возглавлял Райнс Прибус.

По словам американского лидера, Джон Келли приступит к исполнению своих обязанностей в понедельник после принесения присяги.