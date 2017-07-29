Экипаж российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-05» перешел на Международную космическую санкцию (МКС) в 3:02 мск. Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП). Стыковка комического корабля со станцией состоялась в час ночи.

На борту «Союза» находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.

«С этого момента космонавты «Роскосмоса» Федор Юрчихин, Сергей Рязанский, астронавты NASA Пегги Уитсон, Джек Фишер, Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи приступили к работе на борту МКС в полном составе экипажа экспедиции МКС-52», — говорится в сообщении.

Миссия продлится 139 суток.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» стартовала в пятницу с космодрома Байконур.