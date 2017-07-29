Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что прошедшее испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» было «строгим предупреждением для США». Заявление главы КНДР распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Лидер заявил, что страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, чтобы те поняли, что они не будут в безопасности, если осмелятся тронуть наше государство», — говорится в сообщении.

По мнению Ким Чен Ына, успешное испытание доказало способность КНДР производить ракетные пуски из любой точки в различное время. Кроме того, лидер Северной Кореи заявил, что военные угрозы США и санкции в отношении КНДР лишь усиливают стремление руководства страны обладать ядерным вооружением.

Испытание ракеты «Хвасон-14» прошло в ночь на субботу по местному времени. Ракета пролетела 998 км, полет длился около 47 минут, максимальная высота составила 3,7 тыс. км.