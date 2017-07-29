Бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус пожелал удачи Джону Келли, сменившему его в этой должности. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Я не могу представить лучшей кандидатуры того, кто может сменить меня, чем генерал Джон Келли, и я желаю ему Божьей помощи и большого успеха», — признался экс-глава аппарата американской администрации.

Кроме того, Райнс Прибус заверил, что он остается твердым сторонником политики президента США Дональда Трампа и продолжит выступать в поддержку действующей администрации. Однако бывший сотрудник Белого дома отметил, что теперь Джону Келли придется разбираться с проблемой утечек государственной информации. «Я уверен, что Келли доберется до подноготной этого», — заявил Райнс Прибус.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Джона Келли главой аппарата Белого дома. Американский лидер также поблагодарил Райнса Прибуса за его работу.