Северная Корея сообщила о проведении успешного запуска еще одной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Это уже второй пуск ракет, осуществленный Пхеньяном в этом месяце.

Испытания ракет «Хвансон-14», осуществленные на этой неделе в пятницу, проводились под наблюдением лидера государства Ким Чен Ына, следует из заявления ЦТАК.

Ракета пролетела 998 километров, полет длился около 47 минут, максимальная высота составила 3,7 тыс. километров.