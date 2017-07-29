КНДР сообщила об успешных испытаниях баллистической ракеты
Северная Корея сообщила о проведении успешного запуска еще одной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.
Это уже второй пуск ракет, осуществленный Пхеньяном в этом месяце.
Испытания ракет «Хвансон-14», осуществленные на этой неделе в пятницу, проводились под наблюдением лидера государства Ким Чен Ына, следует из заявления ЦТАК.
Ракета пролетела 998 километров, полет длился около 47 минут, максимальная высота составила 3,7 тыс. километров.