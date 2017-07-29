Супруга директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи Дидри Болл подала на развод из-за «откровенных политических амбиций» мужа. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Дидри Болл не поддерживала стремление ее супруга занять пост в американской администрации, поскольку ей не были близки взгляды президента США Дональда Трампа. Отмечается, что в семье Скарамуччи и Болл двое детей.

В ответ директор по коммуникациям попросил не распространять информацию о его личной жизни.

«Избавьте гражданское население от этого. Я могу принять на себя удары, но я хотел бы, чтобы ваши переживания о моей семье остались только в ваших мыслях и молитвах», — написал Энтони Скарамуччи в своем микроблоге в Twitter.

Leave civilians out of this. I can take the hits, but I would ask that you would put my family in your thoughts and prayers & nothing more. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 28, 2017

Ранее в среду Энтони Скарамуччи публично обвинил тогда действующего главу аппарата Белого дома Ринса Прибаса в утечках информации, назвал его шизофреником и предрек его скорую отставку. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что место Ринса Прибаса займет Джон Келли.