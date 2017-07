Бывший американский посол Майкл Макфол посчитал ответные меры России на санкции США несправедливыми, отметив, что Вашингтон не вмешивался в российские выборы.

«Соединенные Штаты не вмешивались в российские выборы. Действия России против нашего посольства, таким образом, несправедливы», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

The United States did not interfere in Russian elections. Russian government actions against our embassy, therefore, is unjust.

— Michael McFaul (@McFaul) 28 июля 2017 г.

Ранее МИД России в ответ на одобрение сенатом законопроекта об антироссийских санкциях заявил о приостановке доступа посольства США к даче в Серебряном Бору, а также к складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Верхняя палата конгресса США одобрила введение новых ограничительных мер против РФ, Ирана и КНДР 25 июля. В настоящий момент документ должен быть изучен президентом США Дональдом Трампом.