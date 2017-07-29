Известный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн вернулся в родной штат Аризона для лечения недавно обнаруженного рака мозга. Об этом говорится в заявлении офиса парламентария.

80-летнему политику предстоит пройти курс облучения и химиотерапии. При этом Джон Маккейн собирается продолжать работу во время лечения и планирует вернуться в Вашингтон к началу осени.

Ранее сенатор сыграл решающую роль в голосовании по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Джон Маккейн высказался против инициативы республиканцев и заявил о необходимости поиска компромисса.