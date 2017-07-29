Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал все мировое сообщество, в том числе США, Южную Корею, Китай и Россию, усилить давление на КНДР в связи с очередными испытаниями баллистических ракет. Об этом глава японского правительства заявил в эфире телеканала NHK.

«Мы считаем, что международному сообществу, в том числе США, Южной Корее, а также Китаю и России, не остается ничего, как усилить давление на Северную Корею», — подчеркнул премьер. Он также не исключил продолжения провокационных действий со стороны руководства КНДР.

В ночь на субботу (между 17:00 и 18:00 вечера пятницы по московскому времени) Пхеньян произвел пуск предположительно баллистической ракеты из отдаленной горной провинции Чагандо. Ракета достигла максимальной высоты в 3000 км, летела на протяжении 45 минут, а затем упала в Японское море.