Самолет с гражданами Молдавии приземлился в Кишиневе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник. На борту находилось 165 пассажиров. Самолет принадлежит авиакомпании S7.

Ранее данный самолет не пропустили в Румынию, так как на его борту находилась «санкционная персона».

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем сообщении в Twitter отметил, что таким образом, румынские власти подвергли опасности жизни всех пассажиров на борту, в том числе женщин и детей.