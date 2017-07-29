Самолет, в котором летел Рогозин, прибыл в Кишинев
Самолет с гражданами Молдавии приземлился в Кишиневе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник. На борту находилось 165 пассажиров. Самолет принадлежит авиакомпании S7.
Ранее данный самолет не пропустили в Румынию, так как на его борту находилась «санкционная персона».
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем сообщении в Twitter отметил, что таким образом, румынские власти подвергли опасности жизни всех пассажиров на борту, в том числе женщин и детей.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.