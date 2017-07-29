Новый постпред России при ООН Василий Небензя встретился с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. Они обсудили российские приоритеты в ООН.

«В ходе обмена мнениями, последовавшего после церемонии, В.А. Небензя и А. Гутерриш обсудили текущие международные проблемы и российские приоритеты в ООН», — говорится в сообщении дипмиссии.

28 июля Небензя представил генсеку ООН свои полномочия в качестве постпреда России в организации. Он также будет представлять РФ в Совете безопасности ООН.