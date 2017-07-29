Церемония открытия первого в мире памятника известному советскому режиссеру Андрею Тарковскому состоится 29 июля в Суздале, сообщила одна из организаторов мероприятия Татьяна Савельева.

Монумент установлен рядом со Спасо-Ефимьевым монастырем, где режиссер в 1965 году работал над новеллой «Колокол» из фильма «Андрей Рублев».

«Памятник будет открыт в субботу в 13:00 на территории главного туристического комплекса «Суздаль», в рамках фестиваля «Чемодан», — приводит «РИА Новости» слова организатора церемонии.

Отмечается, что открытие монумента было приурочено к двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения режиссера и 50-летию выхода киноленты. В центре памятника находится небольшая часовня с колоколом, а рядом запечатлены сам режиссер и герои фильма — Андрей Рублев и мастер Бориска. Высота композиции составляет 4,5 м.