Экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что подал заявление об отставке в четверг без лишней огласки. Об этом бывший представитель американской администрации сообщил изданию The Wall Street Journal.

«Я подал в отставку негласно вчера [27 июля]», — пояснил Райнс Прибус.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что аппарат Белого дома после Райнса Прибуса возглавит министр национальной безопасности Джон Ф. Келли. Американский лидер также выразил благодарность бывшему главе аппарата администрации США за его работу.

Ранее директор по коммуникациям в Белом доме Энтони Скарамуччи сообщал, что Райнса Прибуса скоро отправят в отставку. Также он назвал своего коллегу «параноиком» и «шизофреником».