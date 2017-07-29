Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал ввести ответные жесткие меры против Румынии и Молдавии после того, как румынские власти отказали рейсу авиакомпании S7 в пересечении воздушного пространства страны. Об этом зампред российского правительства написал на своей странице в Facebook.

«Безобразная выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что его недовольство прежде всего вызвано беспокойством за пассажиров рейса авиакомпании S7, вместе с которыми он вылетел из Москвы в Кишинев. На борту лайнера находились 165 пассажиров, в том числе 11 детей. «Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний», — заверил вице-премьер.

Власти Румынии в пятницу отказали российскому самолету S7 в пересечении воздушного пространства страны под предлогом «санкционной персоны» на борту.