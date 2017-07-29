США и Южная Корея провели сегодня испытания баллистических ракет в ответ на действия КНДР, пишет агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штаба южнокорейских вооруженных сил.

В совместных учениях Южной Кореи и США были произведены пуски ракет «Хенму-2» и ракеты класса «земля–земля» ATACMS.

Согласно заявлению южнокорейских вооруженных сил, союзники подтвердили возможность «нанесения удара по руководству противника».

Напомним, ночью Северная Корея провела испытания межконтинентальных баллистических ракет. Запуск был осуществлен в провинции Чагандо, которая находится рядом с Китаем.