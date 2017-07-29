Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что президент Украины Петр Порошенко готов пойти на любые условия, чтобы сохранить влияние своего «коррумпированного круга» приближенных. Об этом он заявил в интервью изданию Foreign Policy.

«Порошенко фактически заявляет, что готов пойти на все что угодно, чтобы сохранить влияние своего коррумпированного круга. Если он так незаконно поступает с такими известными во всем мире лицами, как я, то обычные граждане Украины легко могут пострадать», — подчеркнул бывший грузинский лидер.

При этом Михаил Саакашвили заявил, что решение Петра Порошенко дало ему еще больший стимул, чтобы активнее вести борьбу. «Он так поступил, потому что боялся моих действий в сфере политики», — подчеркнул бывший президент Грузии.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства республики на основании того, что в запросе экс-главы Грузии на гражданство содержалась недостоверная информация. Сейчас политик находится в США и собирается вернуться на Украину.