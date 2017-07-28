Федеральное бюро расследований США переадресовало вопрос о возможном убийстве бывшего министра печати России Михаила Лесина полиции Вашингтона. Об этом сообщило агентство Sputnik.

«Мы направляем вас в полицию, которая вела расследование этого дела», — заявили в ФБР. При этом ранее представитель полиции Вашингтона Рейчел Рид сообщила, что у американских правоохранительных органов нет новых улик по делу о смерти экс-министра.

В пятницу медиакомпания BuzzFeed опубликовала статью, в которой говорится, что сотрудники ФБР и разведки США якобы рассматривают версию убийства Михаила Лесина вопреки выводам федерального прокурора. Однако источники издания не участвовали в расследовании гибели экс-министра и опираются на мнение своих коллег, знакомых с разбирательством.

Михаил Лесин скончался в начале ноября 2015 года в Вашингтоне. Его тело было найдено в номере отеля 5 ноября. По данным властей США, российский экс-министр умер в результате несчастного случая.