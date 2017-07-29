Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-05» осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Членами основного экипажа являются россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и Поло Несполи, астронавт Европейского космического агентства.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» была запущена в пятницу. Запуск был произведен с «Гагаринского старта» космодрома «Байконур» 28 июля в 18:41 мск. Ожидается, что «Союз МС-05» прибудет к стыковочному узлу модуля «Рассвет» 29 июля в 01:01.

Планируется, что полет продлится около полугода, 139 суток. В настоящий момент на МКС находятся российский Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.

В середине августа двум российским космонавтам предстоит выйти в открытый космос, чтобы отремонтировать антенну на служебном модуле «Звезда», а также очистить один из иллюминаторов российской части станции.

Кроме того, планируется запуск первого российского наноспутника, который был создан с помощью 3D печати.