Американские конгрессмены запросили у 22 госорганов страны данные об использовании программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского». Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Запросы были сделаны комитетом нижней палаты американского парламента по науке, космосу и технологиям, они затрагивают всю документацию, связанную с продуктами «Лаборатории Касперского», с начала 2013 года. Кроме того, конгрессмены требуют предоставить списки систем, государственных подрядчиков и субподрядчиков, использующих это программное обеспечение.

11 июля Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования госорганами страны, после сообщений американских СМИ о том, что «Лаборатория Касперского» якобы взаимодействует с разведывательными службами РФ.