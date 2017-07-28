Франция призвала как можно скорее ввести санкции ООН против Северной Кореи, чтобы вернуть ее за стол переговоров. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, пишет «РИА Новости».

«Только максимальное дипломатическое давление, вероятно, заставит КНДР вернуться за стол переговоров», — говорится в заявлении представителя МИД Франции.

В Париже выступили за введение новых ограничительных мер в связи с очередным запуском КНДР баллистической ракеты. Ракета была выпущена в сторону японского острова Хоккайдо. Пуск производился Пхеньяном из провинции Чагандо.