Европарламент рассмотрит возможность введения санкций против чиновников Венесуэлы, если руководство страны не примет меры по ликвидации беспорядков и не освободит политических заключенных. Об этом в пятницу заявил глава законодательного и представительного органа ЕС Антонио Таяни.

«Мы еще раз настаиваем, чтобы правительство положило конец насилию и освободило политических заключенных. В противном случае мы будем вынуждены применить другие конкретные меры, такие, как санкции против высокопоставленных венесуэльских чиновников», — цитирует председателя Европарламента портал Universal.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении 13 представителей властей Венесуэлы, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

Протестующие вышли на улицы боливарианской республики после решения верховного суда страны значительно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции потребовали отставки членов суда и проведения досрочных выборов. В результате беспорядков погибло более 110 человек.