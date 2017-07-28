Подозреваемый в нападении с ножом в гамбургском супермаркете является уроженцем ОАЭ, его гражданство устанавливается.

Об этом сообщает полиция города.

«Подозреваемым в совершении преступления является 26-летний мужчина, родившийся в ОАЭ. Его гражданство еще устанавливается», — цитирует заявление полиции «РИА Новости».

В свою очередь Tagesspiegel со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что задержанный известен немецким властям как исламист.

По данным издания, речь идет о палестинце, родившемся в Саудовской Аравии в 1991 году и прибывшем в Германию в качестве беженца.

Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. Мужчина был задержан. В результате нападения погиб один человек, шестеро пострадали, некоторые из пострадавших тяжело ранены. Информации о мотивах преступления пока нет.