Совершивший нападение в Гамбурге является уроженцем ОАЭ
Подозреваемый в нападении с ножом в гамбургском супермаркете является уроженцем ОАЭ, его гражданство устанавливается.
Об этом сообщает полиция города.
«Подозреваемым в совершении преступления является 26-летний мужчина, родившийся в ОАЭ. Его гражданство еще устанавливается», — цитирует заявление полиции «РИА Новости».
В свою очередь Tagesspiegel со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что задержанный известен немецким властям как исламист.
По данным издания, речь идет о палестинце, родившемся в Саудовской Аравии в 1991 году и прибывшем в Германию в качестве беженца.
Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. Мужчина был задержан. В результате нападения погиб один человек, шестеро пострадали, некоторые из пострадавших тяжело ранены. Информации о мотивах преступления пока нет.