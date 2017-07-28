Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в пятницу, 28 июля, неофициальную встречу с дочерью президента США Иванкой Трамп, которая является советником главы государства.

«Это была неофициальная встреча. Они пообедали вместе», — цитирует ТАСС слова заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

Хак также подчеркнул, что не предоставляет журналистам отчеты по всем встречам, которые проводит генсек ООН.

Дочь американского президента Иванка Трамп ранее уже встречалась с генеральным секретарем на саммите G20 в Германии в начале июля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал «стандартной практикой» то, что его дочь Иванка заняла место отца на одних из переговоров в рамках саммита G20.