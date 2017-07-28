В ходе потасовки в вагоне электрички на пути из Москвы в Серпухов пострадали три человека. Нападавший выбежал и скрылся.

Потасовка началась после того, как неизвестный кинул бутылку в контролеров, но попал в окно. Из-за разбившегося стекла контролер и двое пассажиров пострадали. У них серьезные порезы на лице.

Как сообщает «РИА Новости», из-за потасовки контролер дернул стоп-кран. Поезд на несколько минут остановился на станции, после чего проследовал дальше по маршруту.